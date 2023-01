Salariul minim brut crește la 3.000 de lei de la 1 ianuarie De la 1 ianuarie, crește salariul minim brut la 3.000 de lei, de la 2.550 lei. Practic, un angajat platit cu salariul minim va primi in mana 1.863 lei, cu 339 lei mai mult decat in 2022. Pentru angajatii din agricultura, salariul minim nu crește, dar in acest acest sector nu se platește impozit pe […] The post Salariul minim brut crește la 3.000 de lei de la 1 ianuarie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

