Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul României anunța ca salariul minim ar putea crește cu 7,2%, în 2020, conform unei postari publicate pe Facebook. Astfel, creșterea ar putea fi 149,7 lei pe brut, iar pe net, adica bani în mâna, ar fi o creștere de 83 de lei, la 1.346 lei, cu 17 lei sub promisiunea fostului…

- O decizie a Guvernului de a nu creste salariul minim cu 100 de lei de la 1 ianuarie 2020 ar da impresia ca actualul Guvern este dezinteresat de situatia cetatenilor si mult mai interesat de satisfacerea angajatorilor, iar consecinta acestei decizii ar fi organizarea de actiuni de

- ”Rad si plang de cate ori apare la TV noul Ministru al Muncii. Rad de cat e de incompetenta, plang de ce ii asteapta pe salariati si pensionari. Spune ca nu va creste salariul minim fara o discutie cu patronatele si sindicatele, nu ca pana acum. Doamna, Legea dialogului social prevede ca majorarile…

- „Cei de la PNL va dau asigurari ca va va fi mai bine in guvernarea lor. Ia sa vedem...”, și-a inceput astfel Mihai Fifor mesajul publicat pe contul de Facebook luni dimineața. „In Romania sunt 1,3 milioane de romani platiți cu salariul minim pe economie, care a crescut 55% in guvernarea PSD.…

- „De vreo doua zile PNL ataca Guvernul Dancila ca majoreaza salariul minim NET cu 100 de lei. Ca, vezi Doamne, -mai era cineva prin 1989 care mai dadea 100 de lei" și ca „guvernul n-ar fi legitim-. Domnule premier desemnat, doar atata puteți?! Comparația cu 1989 nu ține. Pentru ca nu vorbim aici doar…

- Fostul ministru al Muncii scrie intr-o postare pe Facebook ca PSD majoreaza pentru a 4-a oara salariul minim de cand a caștigat alegerile din 2016. Vasilescu spune ca: "Deși este interimar, guvernul Dancila poate sa adopte aceasta masura in temeiul prevederilor Codului Muncii". Citeste…

- Ministerul Muncii si Protectiei sociale a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care majoreaza de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent. In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar,…