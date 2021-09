Salariul minim ar putea crește cu 8% în acest an. Anunțul premierului Florin Cîțu Premierul Florin Citu a declarat joi, 16 septembrie, ca intentioneaza sa le propuna patronatelor o crestere a salariului minim de 8% incepand cu 1 noiembrie sau 1 decembrie. "Discutam acum. Vreau sa fie aprobat cat mai repede, ca toate companiile sa stie exact ce costuri vor avea anul viitor cu salariul minim. In acelasi timp ma gandesc - fiind un an special - dar trebuie sa vorbesc cu patronatele, daca putem, anul acesta doar, sa crestem salariul minim mai repede de 1 ianuarie. Sa o facem, poate, la 1 decembrie sau la 1 noiembrie. Dar e o discutie pe care trebuie sa o am cu patronatele. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

