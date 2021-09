Salariul minim ar putea creste cu 10,9%. Cu cât ar putea crește punctul de pensie Salariul minim ar putea creste cu 10,9%. Cu cat ar putea crește punctul de pensie Salariul minim ar putea creste cu 10,9%. Cu cat ar putea crește punctul de pensie Marți, 28 septembrie, oficialii Romaniei au discutat referitor la majorarea salariului minim pe economie, dar și creșterea punctului de pensie. In ambele situații, Guvernul are cate o varianta, insa nu a fost luata o hotarare oficiala. Premierul Florin Cițu spera ca propunerea finala in privința salariului minim pe economie sa fie aprobata astazi, in timp ce ministrul Dan Vilceanu, anunța ca Romania nu iși permite o creștere foarte… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul propune o crestere bruta a salariului minim de aproape 11%, respectiv o crestere neta de 10%, de la 1 ianuarie 2022, si o formula de calcul care sa fie aplicata incepand cu aceeasi data si pentru anii urmatori, a declarat premierul Florin Citu, ieri, la reuniunea Consiliului National Tripartit…

- Salariul minim va CREȘTE cu aproape 11%. PROPUNEREA facuta de Guvern Guvernul propune o crestere bruta a salariului minim de aproape 11%, respectiv o crestere neta de 10%, de la 1 ianuarie 2022, si o formula de calcul care sa fie aplicata incepand cu aceeasi data si pentru anii urmatori, a declarat…

- Nicolae Pavelescu, deputat PSD de Argeș: ”PSD a fost mereu preocupat de creșterea veniturilor romanilor și a acționat in consecința cat timp a fost la guvernare. PSD solicita și acum majorarea urgenta a salariului minim pe economie, in condițiile in care romanii se confrunta cu scumpiri fara precedent.…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, dar sa nu conduca la o avalansa de concedieri, a declarat miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan. Ministrul a anuntat patronatele si sindicatele sa se pregateasca pentru demararea negocierilor cu privire la nivelul salariului minim…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, iar negocierile cu sindicatele si patronatele pe aceasta tema vor incepe in septembrie, a declarat miercuri, 25 august, ministrul muncii, Raluca Turcan, informeaza Agerpres . „Eu o sa va spun cateva principii, ca sa fie lucrurile…

- Salariul minim pe economie in Romania este mic si trebuie sa creasca, dar intr-un mod predictibil, care sa nu provoace concedieri, a declarat, miercuri, ministrul Muncii, Raluca Turcan, in cadrul unor declaratii de presa.

- Premierul Florin Cîtu considera ca afirmatia ministrului Finantelor, Dan Vîlceanu, potrivit caruia salariul minim net pe economie este de 1.600 de lei, a fost o „gafa”, aceasta valoare urmând a fi atinsa când „economia o va permite”, relateaza Agerpres.…

- Ministrul Finanțelor, Dan Vilceanu, nu a știut sa spuna care este salariul minim pe economie in Romania. Acesta a susținut prima conferința de presa in calitate de ministru. Este a doua oara cand ministrul face o gafa. In prima zi de mandat a contrazis datele oficiale ale INS care indicau o inflație…