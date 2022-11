Premierul Romaniei a declarat marti (22.noiembrie.2022) ca in coalitia de guvernare nu a fost luata deocamdata o decizie cu privire la cresterea salariului minim, joi urmand sa aiba loc o noua intalnire in Consiliul Tripartit pe acest subiect. “Nu am luat aseara o decizie (n.r. – privind majorarea salariului minim), pentru ca ea trebuie discutata si este, pe buna dreptate, analizata in cadrul Consiliului Tripartit si apoi vom lua o decizie”, a spus Premierul Romaniei. El a precizat ca a avut o intalnire, saptamana trecuta, cu sindicatele si cu patronatele pe acest subiect. “Vom avea inca o intalnire…