Salariul minim a rămas singura modalitate de creştere salarială colectivă de amploare, după 2010 (studiu) Salariul minim a ramas singura modalitate de crestere salariala colectiva de amploare dupa 2010, negocierile colective cunoscand un declin accelerat si politica salariala din sectorul bugetar fiind formal scoasa de sub incidenta oricaror negocieri, reiese dintr-un studiu realizat de Fundatia Friedrich Ebert Romania. "Dupa 2010 salariul minim a ramas singura modalitate de crestere salariala colectiva de amploare, negocierile colective cunoscand un declin accelerat si politica salariala din sectorul bugetar fiind formal scoasa de sub incidenta oricaror negocieri. Odata cu revenirea economica inceputa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Politica salariului minim ar trebui in mod normal sa faca parte dintr-o viziune mai ampla care sa vizeze bunastarea generala a populatiei si nu strict cresterea veniturilor, reiese dintr-un studiu realizat de Fundatia Friedrich Ebert Romania.

