Salariul minim 2023 in constructii Incepand cu OUG 168/2022, salariul minim in firmele de construcții crește de la 3.000 lei brut la 4.000 lei brut, cu scutirile de impozit specificate pana in 2028 (inițiata prin OUG 114/2018). Astfel, pentru angajatii in constructii se pregateste o crestere a salariului minim pe economie in 2023 de 1000 de lei. Acest lucru inseamna ca nu vor incasa un salariu net mai mic de 4000 de pentru un program de 8 ore pe zi. Ce este salariul? Salariul minim este suma minima pe care angajatorii sunt obligati sa o plateasca angajatilor lor in schimbul muncii prestate. Este stabilit de catre autoritatile guvernamentale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

