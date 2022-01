​Salariul minim 2022 este mai mare. Brut, net, complet

Stiri pe aceeasi tema

- S-a consemnat oficial cât este salariul mediu brut pe anul 2022, care ar trebui folosit, de exemplu, la calculul indemnizației de șomaj tehnic, daca va mai fi achitat de stat, precum și în alte cazuri prevazute de legislația din România privind firmele, lucratorii, PFA și alți profesioniști.…

- Schimbare majora pentru angajații cu salariul minim in Romania. Legea intra in vigoare la data de 1 ianuarie. Astfel, Guvernul pregatește un proiect de modificare a deciziei adoptate recent, in ce privește salariul minim in Romania. De altfel, aceste modificari sunt pregatite, iar un proiect in acest…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu susține ca o sa voteze in Parlamentul European pentru salariul minim european. El a explicat ce avantaje au țarile europene in acest context. „Astazi votez pentru salariul minim european in Parlamentul European. In ianuarie 2020 am lansat, impreuna cu…

- Salariul minim statutar în statele membre UE, inclusiv România, ar urma sa fie stabilit de catre autoritațile naționale ghidându-se și dupa nivelul internațional recunoscut de 50% din salariul mediu și 60% din salariul median, potrivit unui proiect legislativ aprobat de europarlamentarii…

- Propunerea USR de program de guvernare include reducerea impozitarii muncii prin aplicarea „Zero taxe pe salariul minim”, fiind mentionat faptul ca statul desfasoara o politica antimunca prin supraimpozitarea salariilor. „Reducerea impozitarii muncii prin aplicarea „Zero taxe pe salariul minim”. Statul…

- Propunerea USR de program de guvernare include reducerea impozitarii muncii prin aplicarea "Zero taxe pe salariul minim", fiind mentionat faptul ca statul desfasoara o politica antimunca prin supraimpozitarea salariilor. "Reducerea impozitarii muncii prin aplicarea "Zero taxe pe salariul minim".…

- Premierul Florin Cițu a anunțat sambata, dupa ce Standard & Poor's si Moody's au reconfirmat ratingul Romaniei, ca salariul minim va crește cu 11% din 2022. „Ne apropiem de momentul in care romanii vor resimți creșterea economica”, a spus premierul. „Acest an a fost cel in care am spus…