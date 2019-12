Salariul minim 2020 este mai mare: Net, brut, la studii superioare, în construcții, part-time. procedura REVISAL ​Salariul minim brut a crescut cu 7,2% de la 1 ianuarie 2020, comparativ cu nivelul din anul 2019. Ce salariu minim sunt obligate firmele sa le asigure angajaților, cât este salariul minim net pe care îl primesc &"în mana&" angajații, costul salarial suportat de angajator, pragurile diferențiate pentru angajații cu facultate și pentru cei din firmele de construcții, contribuțiile sociale la contractele de munca part-time, procedurile pe care angajatorii trebuie sa le fecteze în REVISAL - informațiile sunt în acest articol.



