Salariul mediu nominal net a ajuns la 3.620 de lei în decembrie Salariul mediu nominal net a fost 3.620 lei in decembrie, in crestere fata de luna precedenta cu 209 lei (+6,1%), potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului, de 8.350 lei, iar cele mai mici in hoteluri si restaurante 1.685 lei. In luna decembrie 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5/906 lei, cu 341 lei (+6,1%) mai mare decat in luna noiembrie 2020. Comparativ cu luna decembrie a anului precedent,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

