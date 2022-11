Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net pe economie s-a situat in septembrie la 4.003 de lei, in crestere cu 70 lei, respectiv 1,8%, raportat la luna precedenta, sumele cele mai mari inregistrandu-se in activitatile privind fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (16.085…

- Castigul salarial mediu net in luna august a fost 3.933 lei, in scadere cu 42 lei (-1,1%) fata de luna iulie 2022.Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) (9.395…

- Conform datelor publicate de INS puterea de cumparare a romanilor a scazut in 2022. Salariul mediu net a crescut in luna august cu 12,8% fața de aceeași luna din 2021, insa inflația oficiala in august era de 15,3%.In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai…

- Castigul salarial mediu net pe economie s-a situat in august la 3.933 de lei, in scadere cu 42 de lei, respectiv 1,1%, raportat la luna precedenta, sumele cele mai mari mentinandu-se in activitatile de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice) – 9.395 lei, iar…

- Castigul salarial mediu brut lunar ȋn anul 2021 a fost 5.535 lei, iar castigul salarial mediu net lunar a fost 3.416 lei, in crestere cu 6,2% (+199 lei) comparativ cu anul precedent. Efectivul salariatilor la 31 decembrie 2021 a fost 5.516.400 persoane, mai mare cu 105.300 persoane comparativ cu…

- Castigul salarial mediu net in luna iulie a fost 3.975 lei, in usoara scadere fata de luna precedenta, cu 2 lei (-0,1-), iar comparativ cu luna iulie a anului precedent, a crescut cu 12,1-. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia…

- ”In luna iulie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.405 lei, cu 8 lei (-0,1%) mai mic decat in luna iunie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 3.975 lei, in usoara scadere fata de luna precedenta, cu 2 lei (-0,1%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii mai 2022, la 1.064.585 persoane, comparativ cu 1.043.257 persoane in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Castigul salarial mediu brut, era, la finele lunii mai 2022, de 8.295 lei (7.399…