- Vicepremierul Viorel Stefan a anuntat marti ca, fata de anul 2016, peste 695.000 de romani au iesit din zona de saracie, numarul somerilor a scazut cu 92.000 multumita cresterilor salariale, iar mediul de afaceri este increzator in Guvern si vor urma investitii anul acesta. "Fata de anul 2016…

- Legea achizițiilor publice a fost finalizata. Liderul PSD Dragnea s-a lansat, luni, intr-un ataca la adresa funcționarilor din ministere. ”Sunt inca oameni prin esaloanele II, poate chiar IV, care fac orice ca sa blocheze investitiile”, a spus el. Și premierul Viorica Dancila a anunțat ca legea achizițiilor…

- Volumul comertului cu amanuntul in Uniunea Europeana a crescut cu 0,2% in februarie 2018, comparativ cu luna anterioara, insa a coborat cu 2,3% in Romania, aceasta fiind cea mai mare scadere inregistrata de o tara membra a UE, arata datele publicate de Oficiul European de Statistica (Eurostat) si…

- Cele mai mari 20 de companii din sectorul serviciilor informatice si comunicatii au avut In 2016 o cifra de afaceri cumulata de 19,8 mld. lei, in crestere cu 12% fata de 2015, arata o analiza A ZF pe baza datelor de la Registrul Comertului. Cu toate ca afacerile jucatorilor din acest sector au crescut…

- Un sector bancar ideal indeplineste sustenabil trei functii: aloca resurse catre proiecte necesare societatii, efectueaza plati in economie si gestioneaza riscuri financiare. Discut aici despre sectorul bancar din Romania doar din perspectiva primei functii. Trei aspecte prezint, aflate…

- Prin prezenta scrisoare deschisa, va semnalam faptul ca se continua transformarea majoritatii salariatilor din sectorul privat in salariati de gradul doi, ceea ce reprezinta pentru Romania un mare esec, cu consecinte sociale si economice majore, arata sindicaliștii de la CNS Cartel Alfa, intr-o…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. "Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea ce ne-a fost…

- Salariul minim brut pe economie din Romania creste cel mai rapid din Uniunea Europeana, desi ramane printre cele mai scazute, potrivit datelor publicate vineri de Biroul european de statistica Eurostat.