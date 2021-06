Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie 2021, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.785 lei, cu 288 lei (+5,2%) mai mare decat in luna februarie 2021, anunța Institutul Național de Statistica. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.547 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 182 lei (+5,4%), arata Mediafax.…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost in luna ianuarie cu 225 de lei mai mic fața de luna decembrie a anului trecut, potrivit datelor Institutului National de Statistica. Acesta a scazut in ianuarie cu 6,2%, ajungand la 3.395 de lei, potrivit delor publicate vineri de INS. Castigul salarial mediu…