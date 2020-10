Stiri pe aceeasi tema

- Criza economica se resimte – romanii au caștigat mai puțin in august. Salariul mediu net, la nivel național, a ajuns la 3.275 de lei, fiind cu aproape 100 de lei mai mic decat in iulie, ceea ce inseamna o scadere de aproape 3% intr-o singura luna. Pe domenii de activitate, cea mai mare scadere a veniturilor…

- Romanii au caștigat mai puțin in august. Salariul mediu net a ajuns la 3.275 de lei, fiind cu aproape 100 de lei mai mic decat in iulie, ceea ce inseamna o scadere de aproape 3% intr-o singura luna. Pe domenii de activitate, cea mai mare scadere a veniturilor a fost inregistrata in domeniul tehnologiei,…

- Potrivit datelor publlicate, vineri, de Institutul Național de Statistica, castigul salarial a scazut in luna august, atat in valoare bruta, cat și neta, fața de luna iulie. Cele mai severe scaderi au fost in domeniile afectate de restrangerea activitații, precum HoReCa și industria carbunelui.Castigul…

- Salariul mediu net a crescut cu 13% in 2019, pana aproape de 3.000 lei. Funcționarii publici au caștigat peste medie, iar IT-iștii aproape dublu. Barbații, mai bine platiți ca femeile Castigul salarial mediu brut lunar realizat in anul 2019 in economie a fost 4.853 lei, in timp ce castigul salarial…

- ”Castigul salarial mediu brut lunar realizat in anul 2019 pe total economie a fost 4.853 lei. Castigul salarial mediu net lunar la nivelul economiei nationale a fost 2.986 lei, in crestere cu 13% (+344 lei) comparativ cu anul precedent”, arata datel INS. Angajatorii au cheltuit in medie, intr-o luna,…

- Datoria guvernamentala a depașit 42% din PIB, la finele lunii iulie 2020, de la 35% din PIB anul trecut, pe fondul cheltuielilor generate de pandemie Datoria administratiei publice (datoria guvernamentala) totaliza, la finele lunii iulie 2020, 444,399 miliarde de lei, respectiv 42,2% din PIB, fata de…

- Veniturile romanilor au continuat sa creasca, chiar și in pandemie, o arata cele mai noi date venite de la INS. In luna iulie 2020, castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.468 lei, cu 99 lei (+1,8%) mai mare decat in luna iunie 2020, anunța INS. Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.372…

- Numarul insolvențelor, cel al radierilor și dizolvarilor companiilor din Romania continua sa fie mult sub nivelul din 2019, ceea ce arata reziliența mediului de afaceri local in condiții de pandemie. Cu toate acestea, fara o continuare/majorare a sprijinului autoritaților in contextul unei posibile…