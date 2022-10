Stiri pe aceeasi tema

- ”In luna august 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.348 lei, cu 57 lei (-0,9%) mai mic decat in luna iulie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 3.933 lei, in scadere cu 42 lei (-1,1%) fata de luna iulie 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati…

- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul II 2022, de 5.003.000 persoane, in scadere cu 21.000 de persoane fata de trimestrul precedent. Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.604.000 persoane, in scadere cu 13.000 persoane faṭa de trimestrul precedent. Pensia medie…

- Castigul salarial mediu net in luna iulie a fost 3.975 lei, in usoara scadere fata de luna precedenta, cu 2 lei (-0,1-), iar comparativ cu luna iulie a anului precedent, a crescut cu 12,1-. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia…

- ”In luna iulie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.405 lei, cu 8 lei (-0,1%) mai mic decat in luna iunie 2022. Castigul salarial mediu net a fost 3.975 lei, in usoara scadere fata de luna precedenta, cu 2 lei (-0,1%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- Castigul salarial mediu brut a fost 6.405 lei, in luna iulie, cu 8 lei 0,1 mai mic fata de luna anterioara, in timp ce salariul mediu net a fost de 3.975 lei, in usoara scadere, respectiv cu doi lei 0,1 raportat pe perioada de referinta, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica…

- Castigul salarial mediu brut a fost 6.405 lei, in luna iulie, cu 8 lei (-0,1%) mai mic fata de luna anterioara, in timp ce salariul mediu net a fost de 3.975 lei, in usoara scadere, respectiv cu doi lei (-0,1%) raportat pe perioada de referinta, arata datele publicate, luni, de Institutul National de…

- Castigul salarial mediu net a fost, in iunie, de 3.977 lei, mai mare cu 49 de lei (+1,2%), fata de valoarea consemnata in luna precedenta, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). In ceea ce priveste castigul salarial mediu brut, acesta a avut valoarea de 6.413 lei, in…

