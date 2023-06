Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu lunar in Republica Moldova in ianuarie-martie a fost de 11.486,2 lei (649 dolari), in creștere cu 20,1% in expresie nominala fața de primul trimestru al anului 2022. In Moldova, salariul mediu a crescut cu 20%, dar de facto s-a micșorat cu 4%. Astfel de date au fost anunțate miercuri…

- Salariile romanilor sunt printre cele mai mici din Europa, in ciuda exploziei prețurilor din ultima perioada. Potrivit informațiilor statistice, salariile variaza de la 2.706 lei, cele mai mici, pana la 9.923 de lei, funcție de locurile de munca.Au fost calculate și salariile pe care ar trebui sa le…

- Firma prin care dezvoltatorul imobiliar Cristin Zamosteanu controleaza Hotelul Pleiada din Iasi, MCM Boutique Resort, aproape ca si-a triplat afacerile in anul 2022, ajungand la 15,8 milioane de lei, fata de 5,5 milioane de lei in anul 2021. Este cea mai buna cifra de afaceri inregistrata de la infiintarea…

- Romania a depașit Ungaria la crestere economica. De altfel, Romania este in fruntea Europei de Est la acest capitol. Ungaria a avut cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana, iar salariul minim brut lunar pe economie a ajuns mai mic decat cel din Romania.

- Care a fost salariul mediu net, in Alba, in ianuarie 2023: Numarul de angajați, in creștere fața de luna precedenta Care a fost salariul mediu net, in Alba, in ianuarie 2023: Numarul de angajați, in creștere fața de luna precedenta Efectivul de salariati inregistrat in judetul Alba la sfarsitul lunii…

- In pofida noului val de scumpiri masive, salariile romanilor nu au urmat acelasi trend al cresterilor, ba chiar au fost in scadere. Salariul mediu brut in luna ianuarie a ajuns la 6.831 de lei. In mana, luam insa putin peste 4.000 de lei.Comparativ cu sfarsitul anului, avem o scadere a veniturilor medii…

- Castigul salarial mediu net, in Romania, a fost de 4.254 lei, in luna ianuarie 2023, in crestere cu 15% fata de aceeasi luna din anul anterior, dar in scadere cu 3,3% (-144 lei) comparativ cu decembrie 2022, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS).

