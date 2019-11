Stiri pe aceeasi tema

- In luna august romanii au caștigat in medie cu 2,4% mai puțin decat in luna precedenta. Potrivit datelor publicate marți de Institutului National de Statistica (INS), castigul salarial mediu nominal net a scazut la 3.044 lei in luna august a acestui an, un declin de 75 lei (-2,4%) fata de iulie 2019.…

- Caștigul salarial mediu lunar net la nivelul economiei naționale a fost 2642 lei anul trecut, in creștere cu 13% (+304 lei) comparativ cu anul precedent, iar cele mai mari salarii nete au fost realizate in informații și comunicații, intermedieri financiare și asigurari și

- Castigul salarial mediu nominal net a fost 3.119 lei, in luna iulie 2019, in scadere fata de luna precedenta cu 23 lei, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Castigul salarial mediu nominal brut a fost 5.091 lei, cu 36 lei mai mic decat in luna iunie 2019.

- Potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica, salariul mediu net a fost in luna iunie de 3142 lei, mai mare cu 41 de lei fata de luna anterioara si cu 420 de lei mai mult decat in iunie anul trecut. Cele mai mari salarii s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor…