- In scenariul de principal privind evoluția ratei anuale a inflației, Banca Naționala a Romaniei (BNR) ia in calcul o scadere puternica a creșterii economice pentru acest an, comparativ cu evoluția de anul trecut, reiese din cel mai recent Raport asupra inflației realizat de instituție, informeaza…

- Castigul salarial mediu net a crescut in luna iunie cu 14,3%, fata de aceeasi luna a anului trecut, pana la la 2.721 lei, potrivit datelor transmise de Institutul National de Statistica (INS). Creșterea reala este insa mult mai mica, de doar 8,4%, din cauza creșterii prețurilor de consum. In mai, castigul…

- Castigul salarial mediu net a crescut in mai, nominal, cu 14,4%, la 2.704 lei, fata de luna mai a anului trecut, dar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,5%, ritm scazut fata de cel inregistrat in luna precedenta, potrivit datelor transmise luni de Institutul National…

- Castigul salarial mediu net a crescut in aprilie, nominal, cu 14,7%, la 2.713 lei, fata de luna aprilie a anului trecut, dar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 9%, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS). In martie, castigul salarial…