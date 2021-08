Stiri pe aceeasi tema

- Salariul mediu net este cu 7,4% mai mare comparativ cu aceeași perioada a anului trecut The post Salariul mediu net a fost de 3.541 de lei in iunie, in creștere cu 1,4% fața de luna mai appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Salariul mediu net a fost de 3.541 de lei in iunie, in creștere…

- Salariul mediu net a ajuns in iunie la 3541 lei, in crestere cu 7,4% fata de iunie 2020 si cu 1,4% fata de luna precedenta, cele mai mari valori fiind in continuare in in activitati de servicii in tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice), cu o medie de 8439 lei.

- Salariul mediu net a fost de 3.541 de lei in iunie 2021, in creștere cu 1,4% fața de luna precedenta și cu 7,4% mai mare comparativ cu acum un an. In luna iunie 2021, caștigul salarial mediu nominal brut a fost 5.779 lei, cu 84 lei (+1,5%) mai mare decat in luna mai 2021. Salariul mediu net a crescut…

- Angajații din Primaria Focșani au refuzat sa mai lucreze ieri dimineața pentru ca nu și-au primit salariile pentru luna anterioara. A fost un protest spontan al funcționarilor din administrația publica focșaneana, care s-a incheiat dupa doua ore. Funcționarii au spus ca s-a ajuns in aceasta situație…

- Veniturile totale medii lunare au fost, in anul 2020, in termeni nominali, 5.216 lei pe gospodarie și 2.031 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv cu 9,6% fata de anul 2019, anunța Institutul Național de Statistica. Cheltuielile totale ale populatiei au fost in anul 2020, in medie,…

- Salariul mediu in Republica Moldova, in primele trei luni ale 2021, a ajuns la circa 8.315 lei, fiind in creștere cu 10,3 la suta fața de anul trecut. Asta declara expertul economic Veaceslav Ionița. „In stinga Nistrului, in baza datelor disponibile estimam ca salariul mediu pentru ultimile 12 luni…

- In primul trimestru din 2021, salariul mediu pentru ultimele 12 luni in Moldova a ajuns la 8.315 lei/luna in creștere cu 10,3% fața de perioada similara a anului trecut, scrie expertul economic, Veaceslav Ionița pe blogul sau .

- Florin Cițu a facut un anunț imbucurator pentru toți romanii. El a anunțat date economice favorabile. Iata postarea sa de pe Facebook:"Vești excelente pentru toți romanii!Salariul mediu nominal CREȘTE semnificativ. Puterea de cumparare a romanilor CREȘTE semnificativ. Pregatim economia pentru perioada…