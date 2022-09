Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu brut a fost 6.405 lei, in luna iulie, cu 8 lei (-0,1%) mai mic fata de luna anterioara, in timp ce salariul mediu net a fost de 3.975 lei, in usoara scadere, respectiv cu doi lei (-0,1%) raportat pe perioada de referinta, arata datele publicate, luni, de Institutul National de…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza pentru acest an o crestere a castigului salarial mediu net lunar de 11,3%, la 3.838 de lei. Prognoza este in creștere fata de cea din primavara, cand CNSP estima un avans de 10,8%, respectiv un castig salarial net de 3.822 de lei.

- Ministrul Educației: Salariul oricarui cadru didactic ar trebui sa fie cel puțin egal cu salariul mediu pe economie Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat vineri ca schimbarile propuse prin proiectul noilor legi ale educatiei vor avea rezultate doar prin alocarea de resurse financiare. Potrivit…

- Bugetarii caștiga din ce in ce mai bine: Salariul mediu din sistemul public l-a depașit pe cel din privat, cu aproape 30%

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) continua sa stabileasca prețuri mai mici la carburanți. Pentru ziua de miine, 27.07.2022, prețurile maximale de comercializare cu amanuntul a produselor petroliere principale de tip standard vor fi in marime de: 28,37 lei/litru - pentru benzina…

- Castigul salarial mediu net s-a ridicat in luna mai la 3.928 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 39 lei (1%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati de servicii informatice (9.178 lei),…

- Castigul salarial mediu brut a fost 6.358 lei, in mai, cu 85 lei (-1,3%) mai mic decat in luna aprilie 2022, iar castigul salarial mediu net a fost 3.928 lei, in scadere fata de luna precedenta cu 39 lei (-1,0%), arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS).

- ”In trimestrul I 2022, numarul mediu de pensionari a fost de 5.024.000 persoane, in scadere cu 34.000 persoane fata de trimestrul precedent; numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4.617.000 persoane, in scadere cu 26.000 persoane faṭa de trimestrul precedent; pensia medie…