- Institutul Național de Statistica (INS) transmite ca in luna februarie salariul mediu net a depașit suma de 3700 de lei. In unele domenii, romanii au ajuns sa caștige peste 9.000 de lei pe luna.Salariul mediu net a ajuns in luna februarie 2022 la 3721 lei, transmite INS. Fța de aceeași luna a anului…

- Castigul salarial mediu brut a fost, in luna februarie, de 6.059 lei, cu 28 de lei (+0,5%) mai mare decat in ianuarie, iar castigul salarial mediu net s-a situat la 3.721 de lei, in usoara crestere fata de luna precedenta cu 23 lei (+0,6%), potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica…

- Salariul mediu net din februarie a fost de 3721 lei, in ușoara creștere fata de luna precedenta cu 23 lei (+0,6%), au transmis luni oficialii Institutului Național de Statistica. Cele mai mari salarii le-au luat cei din ITandC (9093 lei), iar cele mai mici angajații din hoteluri si restaurante (2016…

- Transportul feroviar a inregistrat anul trecut o crestere cu 8,7% la numarul de pasageri transportati, comparativ cu 2020, si cu 15,6% in ceea ce priveste volumul de marfuri, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Castigul salarial mediu brut a fost in luna ianuarie 2022 de 3.698 de lei, cu 181 lei (4,7%), mai mic decat in luna decembrie 2021, a anunțat marți Institutul Național de Statistica (INS). In același timp, comparativ cu luna ianuarie a anului precedent, c

- Salariul mediu net pe economie din Romania a ajuns, in ianuarie, la 3.698 de lei, in scadere cu 4,7% fata de ultima luna din 2021, valorile cele mai mari fiind inregistrate in tehnologia informației, cu un cuantum de 8.940 lei, potrivit INS. Raportat la perioada ianuarie 2022 – decembrie 2021, salariul…

- Conform datelor INS, salariul mediu brut pe economie din Romania a trecut de suma de 6.000 de lei in luna decembrie a anului 2021. Situația inflației continua insa sa fie insa una ingrijoratoare. Rata inflației ajunge la 8,4% in ianuarie Institutul Național de Statistica (INS) a prezentat, luni dimineața,…

- Castigul salarial mediu nominal brut a fost 6.327 lei, in luna decembrie, cu 383 lei (+6,4%) mai mare decat in luna noiembrie, iar castigul salarial mediu nominal net s-a situat la 3.879 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 234 lei (+6,4%), a anuntat vineri Institutul National de Statistica.…