Stiri pe aceeasi tema

- Alegerea unui job implica diverse criterii, iar pentru romani, salariul și echilibrul dintre viața personala și cea profesionala sunt cele mai importante. Conform unui studiu, romanii prioritizeaza diferit criteriile fața de restul lumii atunci cand iși aleg un loc de munca. La nivel global, angajații…

- Salariul, echilibrul dintre viata personala si cea profesionala si relatia buna cu managerul sunt criteriile care conteaza cel mai mult pentru... The post ROMANII ȘI MUNCA Criteriul important in alegerea unui loc de munca first appeared on Informatia Zilei .

- Alegerea locului de munca Salariul, echilibrul dintre viata personala si cea profesionala si relatia buna cu managerul sunt criteriile care conteaza cel mai mult pentru romani cand vine vorba de alegerea unui loc de munca arata datele unui studiu de specialitate dat joi publicitatii, noteaza Agerpres…

- Studiu: salariul este criteriul care conteaza cel mai mult pentru romani in alegerea unui job. La nivel global, insa, stabilitatea jobului este cea mai importanta pentru angajați Salariul, echilibrul

- Salariul, echilibrul dintre viața personala și cea profesionala și relația buna cu managerul sunt criteriile care conteaza cel mai mult pentru romani cand vine vorba de alegerea unui job. Concluziile fac parte studiul anual realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network, The Stepstone Group…

- Studiu eJobs: 26% dintre angajați și candidați primesc cel puțin o oferta noua de job in fiecare luna, iar 39% de cateva ori pe an. 23% nu au fost niciodata abordați de recrutori fara sa aplice. 65% dintre participanții romani la studiul anual realizat de Boston Consulting Group (BCG), The Network,…

- Majorarea pensiilor de la 1 ianuarie 2024 nu a avut un impact foarte mare asupra veniturilor seniorilor. Toți așteapta recalcularea din septembrie, atunci cand pensiilor vor crește considerabil, insa doar in unele cazuri. Formula de calcul a pensiilor din noua lege Pensiile vor crește de la 1 septembrie…

- Conform studiului, 34% dintre angajati exprima nemultumiri in legatura cu jobul lor actual, in timp ce 7% se declara foarte nemultumiti. La celalalt pol, 54% dintre respondenti spun ca sunt multumiti, iar 6% foarte multumiti de mediul de lucru si de etapa in care se afla cariera lor."Intrebati de ce…