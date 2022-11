Stiri pe aceeasi tema

- Informația momentului pentru angajații din Romania. Salariul minim creste la 3.000 de lei, de la data de 1 ianuarie 2023, potrivit unei decizii luate de liderii coaliției de guvernare, joi, 24 noiembrie. Afla in randurile de mai jos ce au stabilit politicienii, in urma ședinței de astazi cu patronatele…

- Salariul minim va crește de la inceputul anului viitor la 3000 de lei, susțin patronatele, dupa discuții și negocieri la guvern. Ministerul Muncii și sindicatele nu au confirmat insa ca s-a ajuns la o ințelegere.

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2023, salariul minim brut pe tara va fi de 3.000 de lei lunar (fața de 2.550 de lei/luna in prezent), potrivit unui proiect de act normativ pus joi in dezbatere publica de Ministerul Muncii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica proiectul de Hotarare pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, prin care propune majorarea de la 2.550 lei la 3.000 lei.

- Ministerul Muncii a postat, in dezbatere publica, proiectul de HG care prevede ca salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata sa fie de 3.000 de lei lunar, incepand de la 1 ianuarie 2023. In prezent, salariul minim brut este de 2.550 lei pentru anul 2022 și de el beneficiaza peste 850.000…

- Cat va crește salariul minim in Romania? Criza socio-economica prin care trece Romania este una fara pecedent. Factorii sunt mulți, și i-am menționat de fiecare data cand am discutat de salarii sau pensii. Conform unor surse guvernamentale, in aceste zile se discuta, din nou, de posibile mariri. Sursele…

- Guvernul lucreaza de zor la pachetul de majorari de venituri pentru populație care ar putea intra in vigoare de la data de 1 ianuarie. Potrivit unor surse, Executivul vrea sa majoreze alocațiile de la 243 la 300 de lei pe luna iar ministrul Muncii anunța ca și pensiile se vor majora de la 1 ianuarie…

- Cei 1,5 milioane de salariati platiti la nivelul minim ar putea castiga „in mana” cu 250 de lei mai mult incepand de anul viitor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…