Angajații din sectorul public primesc un salariu brut de peste 8.000 de lei, cu aproape 3.000 de lei mai mare comparativ cu salariul mediu al tuturor romanilor, arata intr-o analiza, fostul ministru al Economiei, economist specializat in finanțe, Claudiu Nasui.

Acesta subliniaza ca in anul 2020 diferența in ceea ce privește salariul mediu intre stat si privat era de 2.120 de lei pe luna, și amintește ca funcționarii publici au in plus 10 zile libere pe an.

"Cu cat caștiga mai mult angajații la stat decat cei din privat?

Am scris ieri despre beneficiile non-salariale de la…