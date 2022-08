„Salariul a murit, trăiască inflaţia!”. Procesiune funerară ciudată pentru decesul traiului decent (VIDEO) Argentina trece printr-o criza economica cu o inflatie galopanta, iar familiile cu venituri mici nu mai fac fața saraciei. Tara tangoului inregistreaza o rata a inflatiei intre cele mai ridicate din lume, 36% in primul semestru al anului in curs, iar saracia afecteaza 37% din cei 45 de milioane de locuitori. Poporul a inmormantat salariul […] The post "Salariul a murit, traiasca inflatia!". Procesiune funerara ciudata pentru decesul traiului decent (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

