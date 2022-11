Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical (BNS) cere Coalitiei de guvernare sa ia urgent o decizie privind cresterea salariului minim pe economie, in conditiile in care sunt aproximativ 1,2 milioane de romani care traiesc de la o luna la alta cu un salariu brut de 2.550 de lei, potrivit unui comunicat remis miercuri…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca la nivelul actualei guvernari se doreste o crestere a salariului minim, insa valoarea cuantumului cu care va creste acesta va depinde de cifrele care se vor regasi in proiectul de buget pentru viitor. „Sigur, ne dorim ca salariul minim sa creasca si de fiecare data…

- Joi, 27 octombrie 2022, incepand cu ora 12,00 membrii Sindicatului din invațamantul preuniversitar “Spiru Haret” Maramureș (președinte Pop Daniel) au participat la acțiunea de protest de la Cluj Napoca, alaturi CNSLR-Frația filiala Maramureș (președinte Ciocan Mircea) Sindicaliștii solicita Guvernului…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat joi ca salariatii cu venit minim si pensionarii sunt printre cei care resimt cel mai mult "povara inflatiei", iar cresterea pensiilor si a salariului minim sunt obiective comune ale coalitiei.

- In spațiul public apar tot mai des referiri la necesitatea creșterii salarului minim, in condițiile in care inflația a ajuns la peste 15%, alimentele de baza s-au scumpit substanțial, iar prețurile la energie și carburanți au ajuns și ele la cote extrem de ridicate, raportat la puterea de cumparare.…

