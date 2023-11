Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de ordonata al ministerului de Interne prevede majorarea punctului de amenda la 165 de lei, acesta fiind plafonat la nivelul de 145 de lei inca din 2017, respectiv 10 la suta din salariul minim brut de la acea vreme. Anii urmatori, deși salariul minim pe economie a continuat sa creasca, toate…

- Mulți agenți economici intreaba daca facilitatea fiscala privind cei 200 lei deductibili la salariul angajaților mai este valabila de la 1 octombrie. Asta dupa ce hotararea de guvern 900 privind masurile fiscale a intrat in vigoare și, printre altele, salariul minim garantat in plata a crescut la 3.300…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, ca Guvernul majoreaza cu 10% salariul minim general, de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut pe luna. Premierul a mai spus din calculele prezentate in aceasta dimineata de Ministrul Finantelor, in urma introducerii asigurarilor de sanatate pentru toti angajatii,…

- Salariu minim pe economie va fi majorat la 3.300 de lei pe luna de la 1 octombrie, printr-o Ordonanța de urgența. ”Astazi, majoram cu 10% salariul minim general, de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut pe luna, asa cum am promis, pentru a proteja veniturile salariatilor din Romania. Acest Guvern nu…

- Salariul minim se majoreazi cu 10%, iar pentru angajații din construcții, agricultura și IT ramane neschimbata excepția de a fi introdusa plata CASS in salariu. Premierul a anunțat, in debutul ședinței de guvern de joi, ca toate calculele arata ca o astfel de impozitare, similara cu angajații din celelalte…

- In Elveția ospatarii sunt platiți regește. Din cauza lipsei de personal, proprietarii unui lanț de restaurante au ales sa achite un salariu exorbitant angajaților. Unii dintre ei pot ajunge sa incaseze și 17.000 de euro pe luna. Conform nzz.ch , Michel Peclard și Florian Weber, patronii unui lanț de…