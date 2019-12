Stiri pe aceeasi tema

- Salariul minim pe economie va fi majorat, dar nu va mai exista diferentiere in functie de studii, a anuntat recent premierul Ludovic Orban. Guvernul Orban va susține o majorare a salariului minim cu 7,2%. In aceste conditii, salariile deminitarilor vor creste si ele. Conform legii, salariile…

- Guvernul condus de Ludovic Orban vrea sa majoreze salariul minim pe economie cu 7,2 la suta in 2020. Acest lucru inseamna o majorare de 2.080 de lei brut la 2.230 lei. In urma discuțiilor cu reprezentanții sindicatelor in Consiliul National Tripartit, Executivul a avansat trei scenarii pe care le ia…

- "Deja am primit pe masa o analiza si așteptam finalizarea studiului de impact. Maine e convocat Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social pentru o prima discutie. Vom veni cu analiza noastra si cu propuneri privind marjele de crestere. evident, trebuie sa tinem cont de factori obiectivi si…

- "Astazi, prim-ministrul Ludovic Orban a avut o ședința cu ministrul Finanțelor și ministrul Muncii pentru a fi analizata creșterea salariului minim. A fost evaluata propunerea vechiului Guvern și s-au facut analize asupra impactului pe care aceasta masura va afecta mediul economic. Majorarea…

- Violeta Alexandru a declarat, joi, ca a facut un grup de lucru la Ministerul Muncii și va ieși cu un proiect in consultare cu Ministerul de Finanțe, privind un nou mod de calcul pentru salariul minim, astfel incat acesta sa poata fi acordat „fara sa existe suspiciunea interferenței politice”.…

- Majorarea salariului minim brut pe economie este o decizie care trebuie elaborata in parteneriat cu Consiliul tripartit si trebuie gasit un mecanism obiectiv pentru a efectua aceasta crestere, a declarat marti premierul desemnat, Ludovic Orban, la audierea ministrului propus al Finantelor, Florin…

- Ministerul Muncii si Protectiei sociale a pus in dezbatere publica un proiect de hotarare care majoreaza de la 1 ianuarie salariul minim brut pe tara la 2.262 lei, de la 2080 de lei in prezent. In prezent, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata este stabilit la 2.080 lei lunar,…