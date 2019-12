Salariu minim de 3000 de lei lunar. Ce bugetari nu vor fi afectaţi de schimbările Guvernului Orban "Din punctul nostru de vedere, nu exista, in conformitate cu prevederile constitutionale, decat un singur salariu minim pe economie, nu mai multe. Acum nu umblam nici la salariul minim din constructii, nu umblam nici la asa-zisul salariul minim pentru cei cu studii superioare. Din perspectiva noastra, incetul cu incetul, prin cresterea salariului minim, se va ajunge la cifrele respective. Salariul in constructii ramane la nivelul actual", a afirmat Orban, intrebat daca salariul minim in constructii va fi modificat.



