„Propunerea PSD privind majorarea salariului minim la 3.000 de lei brut este exact in spiritul Directivei europene”, a declarat vineri Marius Budai la un post de radio.„Noi ne-am consultat in cadrul PSD, Partidul Social Democrat va susține in coaliția de guvernare ca Guvernul sa adopte chiar din acest an prevederile Directivei. Aici putem discuta despre doua nuanțe. Una strict legislativa, de transpunere a directivei, care presupune anumiți pași, presupune o anumita procedura legislativa și poate fi mai de durata, dar noi vorbim in acest moment de o transpunere in practica direct cu privire la…