Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical pare nemultumit de cresterea salariului minim propusa de Guvern pentru anul viitor, aratand ca valoarea avansata de Executiv nu acopera scumpirile estimate pentru anul viitor.

- Guvernul doreste sa finalizeze hotararea referitoare la salariul minim pana la sfarsitul acestei luni, iar proiectul de buget pe anul viitor pana la sfarsitul anului.Premierul Ludovic Orban crede ca diferențierea salariului minim in funcție de studii nu se justifica. "Nu poate exista salariu…

- Salariul minim pe economie ar putea creste cu 7,2%, afirma marti premierul Ludovic Orban, intr-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului.Citește și: Presedintele Asociatiei Producatorilor de Mobila amenința jurnaliștii și ONG-urile cu procese in instanța: 'Nu se informeaza din mai multe…

- O decizie a Guvernului de a nu creste salariul minim cu 100 de lei de la 1 ianuarie 2020 ar da impresia ca actualul Guvern este dezinteresat de situatia cetatenilor si mult mai interesat de satisfacerea angajatorilor, iar consecinta acestei decizii ar fi organizarea de actiuni de strada, a declarat,…

- Premierul Ludovic Orban a spus, joi, ca la Ministerul Muncii nu a fost gasit un studiu de impact care sa stea la baza proiectului de hotarare privind cresterea valorii salariului minim pe economie, seful Guvernului afirmand ca majorarea afecteaza companiile care sunt nevoite sa creasca si alte salarii…

- Orban spune ca va lua o decizie in privința majorarii salariului minim dupa o analiza a efectelor acestei masuri Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca Executivul va lua o decizie in privinta cresterii salariului minim in urma unei analize a efectelor acestei masuri, avand la baza indicatori economici…

- "Maine vom avea hotarare de Guvern referitor la achitarea facturilor PNDL. Asa cum stiti, noi am sprijinit de fiecare data comunitatile locale, iar aceste programe au fost foarte importante, s-au aplicat fara a tine cont de culoarea politica. Ministrul Finantelor a facut toate demersurile astfel…

- Ministerul Muncii si Justitiei Sociale a publicat miercuri un proiect de Hotarare de Guvern conform caruia salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 2.262 lei lunar, incepand din ianuarie 2020, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand…