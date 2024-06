Phil Foden este pe cale sa devina cel mai bina platit fotbalist britanic din toate timpurile. Odata cu accidentarea lui Kevin De Bruyne, din sezonul trecut, Foden a devenit principalul coordonator de joc al echipei, jucand un rol esențial in caștigarea celui de-al patrulea titlu consecutiv in Anglia, un record pentru echipa lui Pep Guardiola. […] The post Salariu istoric la City first appeared on Ziarul National .