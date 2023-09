Stiri pe aceeasi tema

- Forma finala a masurilor fiscal-bugetare pentru care Guvernul urmeaza sa isi asume raspunderea a fost elaborata, a declarat, luni, premierul Marcel Ciolacu, care a subliniat, in debutul sedintei de guvern, ca Romania “nu isi mai permite” facilitati si “privilegii” de 75 de miliarde de lei plus o evaziune…

- Numarul scazut al populației in Romania este o problema reala, iar Guvernul pregatește mai multe masuri prin care sa creasca sporul natural. Astfel, a intrat in vigoare majorarea cu 50% a indemnizației de creștere a copilului pentru familiile cu mulți copii. Alocația lunara pentru creșterea copilului…

- Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, a declarat, miercuri, la Interviurile Digi24.ro, ca Guvernul a agreat sa majoreze salariul minim pe economie de la 3.000 de lei la 3.300 de lei brut și salariul minim in sectorul construcțiilor la 4.500 de lei brut. Oficialul din Guvern nu a dat un termen privind…

- Brigitte Pastrama este una dintre cele mai cunoscute femei din Romania, insa viața ei acum se imparte intre București și Dubai, dupa ce și-a cumparat o casa in Emiratele Arabe Unite. Totuși, vedeta are afaceri in țara, iar asta e unul dintre motivele pentru care nu se stabilește definitiv in strainatate.…

- Ambasadoarea Frantei da semnalul, la finalul mandatului sau: Avem nevoie de Romania, cu atat mai mult in Schengen, in situatia actualaAmbasadoarea Frantei, Laurence Auer, a declarat miercuri ca "este nevoie de Romania in Schengen", in situatia actuala. CITESTE SI Constipația cronica este asociata…

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investiție de infrastructura din ultimii 30 de ani, a fost inaugurat joi. Romania transmite Europei un mesaj clar: vrem, știm și mai ales putem sa ne construim destinul ca o națiune europeana puternica și demna. E rezultatul…

- Guvernul taie facilitațile fiscale pentru angajații din construcții și agricultura. De la 1 septembrie, aceștia vor trebui sa achite contribuțiile la Sanatate, ceea ce va duce la scaderea veniturilor cu sute de lei. In acest moment, salariul minim in construcții este de 4.000 de lei brut, iar in mana,…