Stiri pe aceeasi tema

- Cei cinci membri ai comitetului care selecteaza candidații pentru Consiliul de Administrație al Romgaz s-au autopropus în aceste funcții, dupa cum arata documentele oficiale ale companiei.

- Consiliul de Administratie al SNGN ROMGAZ SA, prin Hotararea nr. 29 14.06.2018, anunta numirea lui Adrian Constantin Volintiru, in functia de director general al SNGN ROMGAZ SA, pentru o perioada de patru luni.Din CV ul lui Adrian Volintiru reiese ca acesta a fost membru al Consiliul de Administratie…

- Romgaz, una din cele mai profitabile companii de stat, a anuntat vineri ca Adrian Constantin Volintiru este noul director general al companiei, cu un mandat de patru luni. Acesta este fost șef al AVAS, dar și fost director al Vulcan SA. ”Consiliul de Administratie al SNGN Romgaz, prin Hotararea nr.…

- Consiliul de Administrație al Romgaz a decis numirea lui Adrian Volintiru in funcția de director general interimar al companiei, pe o perioada de 4 luni, in locul lui Corin Cindrea, care, la randul sau, a fost interimar. De circa jumatate de an, Romgaz, la fel ca majoritatea companiilor de stat, este…

- Consiliul de Administrație al Romgaz a decis joi numirea lui Adrian Volintiru in funcția de director general interimar al companiei, pe o perioada de 4 luni, in locul lui Corin Cindrea, care, la randul sau, a fost interimar. De circa jumatate de an, Romgaz, la fel ca majoritatea companiilor de stat,…

- Adrian Volintiru are o experienta profesionala de 18 ani în domeniul energie, petrol si gaze. Volintiru urmeaza sa exercite mandatul pe o perioada de patru luni pâna la finalizarea, conform legii, a procedurii de selecție a directorului general pe o perioada de patru luni pâna…

- Adrian Constantin Volintiru a fost numit director general al Romgaz (SNG) cu un mandat de patru luni de zile, acesta inlocuindu-l pe Corin Cindrea, al carui mandat a expirat la data de 14 iunie. Volintiru era membru in Consiliul de Administratie al...

- Consiliul de Administrație al societații de termoficare cauta sa ocupe permanent posturile de director general, comercial, tehnic și/sau financiar, asta in condițiile in care, in prezent, acestea sunt ocupate cu delegație. La 31 ianuarie s-au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.