- Antrenorul spaniol Pep Guardiola si-a reinnoit pentru inca doua sezoane, pana in iunie 2023, contractul cu Manchester City, care urma sa expire la finalul acestui sezon, a anuntat joi clubul din Premier League, citat de EFE. Guardiola, 49 ani, a preluat Man City in 2016, cu care a castigat doua titluri,…

- Managerul catalan Pep Guardiola a ajuns la un acord cu Manchester City. Doua sezoane in plus, pana in 2023. Pep Guardiola nu mai pleaca de la Manchester, așa cum se parea la un moment dat. Dupa patru sezoane la Barcelona (2008-2012) și trei la Bayern (2013-2016), va ramane la Man. City șapte stagiuni!…

- Fundasii centrali Clement Lenglet si Gerard Pique, mijlocasul olandez Frenkie de Jong si portarul german Marc-Andre ter Stegen si-au prelungit contractele cu echipa de fotbal FC Barcelona, a anuntat, marti seara, clubul catalan intr-un comunicat, citat de AFP. Internationalul francez Lenglet…

- Antrenorul echipei de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, spune ca Sergio Aguero poate juca in continuare un rol important pentru ''cetateni'' dupa ce s-a recuperat in urma unei accidentari la genunchi, dar mentioneaza ca acesta trebuie sa demonstreze pe teren acest lucru in cazul…

- Valentin Lazar (31 de ani), ultima data la Dinamo, a semnat cu Al Shahania, echipa din liga a doua din Qatar. Dupa aventura de 8 luni de la Dinamo, Vali Lazar se intoarce in Qatar, țara in care intotdeauna s-a simțit ca acasa. Extrema a semnat cu Al Shahania, din liga a doua, fiind deja prezentat oficial.…

- Cu doar cateva zile, practic, inainte de alegerile locale din 27 septembrie a ajuns la urechile opiniei publice faptul ca social-democrații au ajuns la un acord cu partidul condus de catre Victor Ponta, Pro Romania. Ințelegerea politica are legatura cu aceasta cursa electorala. Mai exact, cu ceea ce…

- Leo Messi (33 de ani) nu mai vrea sa continue la Barcelona, iar Manchester City pare favorita sa il transfere pe argentinian. Cele doua parți au inceput sa lucreze la clauzele din contract. Messi ia in calcul o noua colaborare cu Pep Guardiola, antrenorul alaturi de care a lucrat la Barcelona intre…

- Aleksandr Zincenko, 23 de ani, fundașul stanga al lui Man. City, are probleme la club din cauza soției, frumoasa Vlada Sedan, 22 ani. Tanara, manechin și reporter la o televiziune de sport, l-a criticat pe managerul Pep Guardiola dupa eliminarea din "sferturile" Ligii, 1-3 cu Lyon. Strategia lui Pep…