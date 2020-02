Salariile se recalculează. Zeci de mii de bugetari vor primi mai mulţi bani pe card Proiectul de act normativ conceput la nivelul Executivului se afla de puțina vreme in dezbatere. Caracterul sau "nehotarat" apropo de forma pe care o va imbraca (ordonanța sau lege) este explicat de inițiatori prin contextul moțiunii de cenzura (reamintim ca Guvernul a fost demis, iar aceeași echipa guvernamentala va cere in Parlament un nou vot de incredere). Indiferent de forma pe care o va avea, acesta propune ajustari necesare la salarizarea polițiștilor, reclamate in urma unei decizii a Curții Constituționale din toamna anului trecut. Vorbim, in primul rand, de o recalculare propusa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

