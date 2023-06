Salariile românilor cresc doar pe hârtie! Veniturile nu țin pasul cu scumpirile - Promisiunile noului Guvern Fața de anul trecut, venitul a crescut cu 15%, insa majorarea a fost anulata de scumpirile record. Iar noul Guvern vine cu promisiuni pentru romani, rata inflației scade pana la finalul anului, iar salariile romanilor vor crește de anul viitor. SALARIILE ROMANILOR CRESC DOAR PE HARTIE. VENITURILE NU ȚIN PASUL CU SCUMPIRILEsalariu mediu net pe economie martie 2023 4.554 de lei sageata in sus 10 lei salariu mediu net pe economie aprilie 2023 4.564 de leirata inflației: 10,6%prognoza rata inflației finalul anului 8%Sursa: INSSALARIILE NU ACOPERA COȘUL MINIM DE CONSUMsalariu minim brut pe economie:… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- "Noi spunem 800 de euro salariul minim, dar cu 25% impozitarea muncii pentru primii 5.000 de lei. Nu este afectat bugetul de pensii si asigurari sociale in felul acesta. In valori nominal avem, tot 1.100 de lei avem si dintr-un salariu minim de 1.000 de euro.In anul 2000, aveam 800.000 de angajati…

- Ciolacu a anunțat țintele noului guvern: Lupta cu PRETURILE si SPECULA, salariu minim 500 de euro, fara pensii speciale Premierul desemnat, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca prima lupta a noului guvern va fi cu preturile si cu specula si ca Romania va trebui sa aiba o crestere economica de peste 3%,…

- In ultima Ordonanța de Urgența adoptata de Guvern nu apare obligația ca salariul profesorului debutant sa fie egal cu salariul mediu pe economie, a precizat, astazi, președintele Uniunii Sindicatelor Libere din Invațamantul Preuniversitar Iași, Laviniu Lacusta. Acest aspect apare doar in expunerea de…

- Nivelurile ridicate ale inflației sunt generate de creșterea prețurilor la energie și alimente, de intreruperile lanțului de aprovizionare și, in multe cazuri, de profiturile excesive generate de unele companii care se folosesc de poziția lor dominanta in actualul climat economic, susține CNS Cartel…

- Din anul 2024, Romania va fi obligata sa se alinieze la noile norme europene privind stabilirea unui salariu minim brut in raport cu salariul mediu pe economie. Mai exact, salariul minim brut va fi 50% din valoarea salariului mediu pe economie. Cum pentru anul 2024 salariul mediu este estimat la 7.600…

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Lilian Darii, a fost chemat in aceasta dimineața, 25 aprilie, la Ministerul de Externe de la Moscova. Decizia vine dupa ce autoritațile de la Chișinau au declarat un angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinau persona non-grata . Presa rusa scrie…

- Membrii Consiliului de Administratie al BNR estimeaza o accelerare a descresterii ratei anuale a inflatiei in urmatoarele luni, in linie cu cea mai recenta prognoza pe termen mediu publicata in Raportul asupra inflatiei din februarie, conform Minutei sedintei de politica monetara din 4 aprilie, conform…

- Noua lege a salarizarii va include garantia conform careia debutantii din invatamant vor avea cel putin salariul mediu pe economie, susține Ligia Deca, ministrul Educației. Ea a mentionat, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria, ca este vorba despre un angajament politic din…