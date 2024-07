Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a scazut la 5.118 lei in luna mai a acestui an, mai mic cu 99 lei (-1,9%) fata de luna aprilie 2024, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica. Castigul salarial mediu brut a fost 8.355 lei, cu 177 lei (-2,1%) mai mic decat in luna aprilie 2024.

- Caștigul salarial mediu net in luna aprilie 2024, in județul Cluj a fost de 5.943 lei, mai mic cu 174 lei comparativ cu luna anterioara și cu 473 lei mai mare fața de aceeași luna a anului 2023.

- Angajații din Romania au primit salarii mai mari, in luna aprilie 2024. Castigul salarial mediu brut, pe economie, a fost 8.532 lei, in luna aprilie, in creștere cu 30 lei (+0,4 la suta), fața de luna martie a acestui an. Castigul salarial mediu net a fost 5.217 lei, in crestere cu 32 lei (+0,6 la…

- Caștigul salarial mediu net in luna martie 2024, in județul Cluj a fost de 6117 lei, mai mare cu 375 lei comparativ cu luna anterioara și cu 504 lei mai mare fața de aceeași luna a anului 2023.

- Prețul energiei electrice spot a scazut. Prețul mediu al pieței pentru ziua urmatoare (PZU) a fost, in aprilie 2024, de 298 de lei/MWh, conform datelor noastre, operatorul pieței OPCOM va prezenta probabil cifra peste cateva zile, scrie economica.ro . Prețul a scazut pentru a patra luna consecutiv In…

- In luna februarie 2024, caștigul salarial mediu brut in județul Bacau a fost de 7.251 lei (RON) per persoana, conform datelor furnizate de autoritați. Cu toate acestea, acesta a inregistrat o scadere de 739 lei (RON) per persoana fața de nivelul inregistrat la nivel național, reprezentand o diferența…

- Salariul mediu net a urcat la 4.876 de lei in februarie, in crestere cu 17 lei fata de luna precedenta – arata datele publicate astazi, de Institutul National de Statistica. Cele mai mici valori sunt in continuare in domeniul fabricarii articolelor de imbracaminte, iar cele mai mari in tehnologia informatiei.…