Salariile nu țin pasul cu scumpirile. Scenariu de coșmar,perspective sumbre Economiștii se așteapta la o deteriorare constanta a economiei Uniunii Europene anul urmator, pe masura ce riscurile de recesiune se profileaza. Prima estimare a Eurostat privind produsul intern brut din trimestrul al doilea arata o creștere de doar 0,1% fața de 0,6% in cele trei luni anterioare și ar fi cea mai slaba performanța de […] The post Salariile nu țin pasul cu scumpirile. Scenariu de coșmar,perspective sumbre first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

