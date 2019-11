Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au pus sub acuzare, marți, un actual manager, precum și un fost manager ai Volkswagen, dar și doi foști membri ai consiliului companiei, acuzandu-i de incalcarea increderii in legatura cu acordarea salariilor pentru membrii consiliului, potrivit Mediafax.Potrivit Reuters,…

- Complexul Energetic Hunedoara alege calea insolvenței. Consiliul de Administrație a decis declararea starii de insolvența, dupa decizia Curții de Apel Alba Iulia care a dat unda verde executarii conturilor societații. Astfel, consiliul de administrație s-a intrunit de urgența și a ales varianta insolvenței.…

- Nemultumirea manifestata public de conducerea CJD are la baza atat neindeplinirea planului de management, asumat de directorul SC LDP, dar si a nerespectarii clauzelor contractuale, ce rezulta inclusiv din analiza prezentata, in cadrul ultimei sedinte a Consiliului de Administratie (C.A) a societatii…

- Compania Naționala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca luni, 14 octombrie 2019, membrii Consiliului de Administrație l-au numit pe domnul Marius CHIPER, director general interimar. Marius CHIPER, de profesie inginer și cu o experiența profesionala de 25 de ani in sectorul feroviar, a ocupat pana in…

- Compania de stat care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a anuntat, luni, revenirea lui Marius Chiper in functia de director general interimar.El a fost numit, luni, de membrii Consiliului de Administratie. Chiper, de profesie inginer, a condus CFR SA in perioada 2015-2017.…

- 'Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA va informeaza ca luni, 14 octombrie 2019, membrii Consiliului de Administratie l-au numit pe domnul Marius Chiper, director general interimar. Mentionam faptul ca aceasta decizie a fost luata dupa revocarea din functia de director general interimar a domnului…

- Banii pentru plata salariilor și pensiilor sunt prinse in buget, iar informatia ca exista o gaura in buget nu e reala, a declarat Marius Budai, ministrul Muncii, demis in urma motiunii de cenzura...

- Compania care promoveaza Nord Stream 2 a propus mai multe rute posibile pentru amplasarea acestuia prin apele teritoriale ale Danemarcei, in incercarea de a depasi obiectiile ridicate de autoritatile de la Copenhaga fata de acest proiect. Nord Stream 2 este criticat de SUA, precum si de mai multe…