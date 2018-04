Stiri pe aceeasi tema

- In sedinta de astazi a Guvernului se va propune aprobarea regulamentului sporurilor pentru angajatii din sistemul medical. Principala nemultumire este legata de plafonarea sporurilor la 30%. Ministrul Sanatatii spune ca salariile medicilor vor creste.

- "La ora actuala, o consider o bomba sociala pe care nu vad cum o va gestiona Guvernul Romaniei, in situatia in care pe 30 (martie - n. r.) este posibil ca 7.500 de salariati sa nu isi mai poata lua salariile din cauza actiunilor iresponsabile care au fost intreprinse in ultima perioada. Va dati seama…

- Liderul Sindicatului Sanitas Cluj, Stefan Roman, sustine ca Legea salarizarii unitare a produs o serie de inechitati si avertizeaza ca unii salariati din sistemul sanitar pierd, de la 1 martie, sume cuprinse intre 300 si 2.000 de lei. Presedintele Sindicatului Sanitas Cluj, care a sustinut saptamana…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei...

- Comunicat: Am susținut astazi, in Ședința de Plen a Camerei Deputaților, o declarație politica cu privire la stoparea exodului medicilor și creșterile salariale pentru cadrele medicale din Romania. In cadru declarației politice, am precizat faptul ca in ultimii ani, Romania s-a confruntat major cu lipsa…

- Ministrul Sanatații, in control la Spitalul de Arși. Angajații nu și-au primit salariile și au contribuțiile neplatite de cateva luni. De asemenea, unitatea are mari dificultați din cauza lipsei de materiale. Vineri dimineața, Sorina Pintea, ministrul Sanatații, a anunțat public ca va efectua personal…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, intervine in scandalul momentului. Scaderile salariale din domeniul public dupa revolutia fiscala au declansat un scandal imens. Sindicatele si cetatenii sunt revoltati de schimbarea legislatiei si spun ca salariile acestora au scazut.Citește și: RUSINOS!…

- Lantul american de supermarketuri Whole Foods a inceput sa foloseasca cartonase de pedeapsa pentru a se asigura ca angajatii respecta noul sistem de management al inventarului. Angajatii spun ca aceasta metoda le pune moralul la pamant, iar mediul de lucru a devenit foarte tensionat. Nivelul de stres…