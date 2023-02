Salariile majorate ale angajaților din sistemul de învățământ pe luna ianuarie ar putea întârzia Salariile majorate ale angajaților din sistemul de invațamant ar putea intarzia. Anunțul a fost facut de mai multe sindicate care susțin ca ministerul Educației a purtat negocieri pentru prelungirea contractului cu firma SIMAVI, cea care livreaza aplicația Edusal prin care se calculeaza salariile angajaților din sistemul de invațamant. “In urma discuțiilor cu ministerul ni s-a spus ca cei de la SIMAVI și-au luat angajamentul sa livreze pana maine (n.red 8 februarie) kitul actualizat Edusal pentru plata salariilor in care se pot opera creșterile salariale”, spune liderul Federației Sindicatelor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

