Salariile mai multor categorii de bugetari ar putea fi majorate

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a admis, miercuri, sesizarea Guvernului privind legea care majoreaza cu 20% salariile personalului din Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier și a celui din Autoritatea Navala Romana.Executivul a sesizat Curtea Constituționala asupra propunerii…

- Igor Dodon a anuntat ca saluta initiativa PSRM de anulare a cresterii salariilor deputatilor. Presedintele considera ca „socialistii au demonstrat care este diferenta dintre vorbe si fapte, in timp ce deputatii PAS s-au limitat din nou la show pe Facebook, fara sa depuna o initiativa, sperand ca o sa…

- La doar o zi dupa ce in spatiul public a aparut informatia ca salariile deputatilor au fost majorate cu peste 4 mii de lei, vicepresedintele Parlamentului, deputatul socialist Vlad Batrincea, a anuntat ca fractiunea PSRM va propune modificarea legii in asa fel ca salariile deputatilor sa ramana cele…

- Ministrul Educației anunța schimbari majore in sistemul de invațamant. Guvernul a decis sa deconteze naveta elevilor, sa extinda programul "Masa calda" și sa majoreze salariile profesorilor chiar de saptamana viitoare.

- Un singur proiect edilitar, pentru construirea unui drum, costa din aceasta luna cu aproape o jumatate de milion de euro mai mult. Semnificativa crestere a aparut ca urmare a majorarii salariului minim pe economie, iar proiectul vizeaza constructia strazii care va lega Popa Sapca de Calea Aradului si…

- Salarii majorate in MAI. Conform unui comunicat de presa masura a fost aprobata deja de premierul Ludovic Orban și urmeaza sa se aplice de la 1 ianuarie 2020. Veste buna pentru peste 100.000 de bugetari. Salarii marite cu 25% de la 1 ianuarie 2019 In perioada 2020-2021 se va acorda…

- Contextul politic și social tensionat, creat in aceste zile de sfarșit de an 2019, este rezultatul unei lupte politice care nu are nimic de-a face cu proiectul de dezvoltare al unei țari care, dupa foarte mulți ani, reușise sa redea demnitatea unor categorii semnificative din populația sa. Dupa caderea…

- Printre modificarile OUG 114/2018 sunt cele legate de inghețarea indeminizațiilor demnitarilor in 2020, interzicerea cumului pensiei cu salariul la stat și a detașarilor din privat la stat, potrivit documentului obținut de MEDIAFAX. Guvernul ar putea sa-și asume raspunderea pe proiect, miercuri.Citește…