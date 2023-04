Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au scazut in luna februarie, afectate de reducerrea vanzarilor de carburanti si produse non-alimentare, in contextul inflatiei ridicate si inaspririi conditiilor financiare, arata datele publicate marti de Eurostat.Conform acestor date, in…

- Inflația s-a triplat in ultimul an in Uniunea Europeana, iar țara noastra a fost fruntașa. Rata anuala a fost, in 2022 de 13,8% in timp ce media europeana a trecut de 9%, scrie Antena 3 CNN. Citește și: Gheorghe Dinca s-a pocait. „Este ca un bebeluș, trebuie ajutat” Ultimele date oferite de Eurostat…

- Pretul oualor in Uniunea Europeana era, in medie, cu 30% mai mare in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022, o crestere usor peste media europeana fiind inregistrata in Romania, unde ouale erau cu 33,7% mai scumpe, arata datele publicate vineri de Eurostat. Comparativ, in luna ianuarie…

- Pretul oualor in Uniunea Europeana era, in medie, cu 30% mai mare in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022, o crestere usor peste media europeana fiind inregistrata in Romania, unde ouale erau cu 33,7% mai scumpe, arata datele publicate vineri de Eurostat. Comparativ, in luna ianuarie…

- Prețurile din energie continua sa alimenteze in Romania unele din cele mai creșteri ale prețurilor producției industriale din Uniunea Europeana.Ianuarie 2023 a adus in țara noastra un avans anual de 29%, al patrulea cel mai mare din UE, dar și un avans lunar dublu fața de ultimele luni.Daca…

- Pentru 19,7% dintre companiile din Uniunea Europeana cu cel putin 10 angajati, vanzarile online au fost responsabile pentru cel putin 1% din cifra lor de afaceri totala anul trecut, cu 0,7 puncte procentuale mai mult decat in 2020, arata datele publicate marti de Eurostat, potrivit

- In perioada 1990 – 2020, economia Romaniei a consemnat cea mai mare reducere procentuala a emisiilor de gaze de sera din Uniunea Europeana, cu excepția Suediei.Și in privința emisiilor reduse de gaze de sera/cap de locuitor Romania se afla pe locul doi in UE, dupa Suedia, mult sub media europeana.Tendința…

- Consumul final brut de energie regenerabila pentru incalzire si racire in Uniunea Europeana a crescut gradual in ultimii ani, in principal ca urmare a contributiei pompelor de caldura si biomasei, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica, Eurostat.