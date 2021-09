Stiri pe aceeasi tema

- Salariile din industria alimentara sunt cu o treime mai mici fata de media pe economie, dar patronii se intreaba de ce nu gasesc oameni. Unii dintre cei mai mari jucatori din industria alimentara si a baut...

- Creșterea numarului de infectari starnește din nou ingrijorarea patronilor de restaurante și hoteluri. Managerii se tem ca valul patru al pandemiei ar putea aduce noi restricții, ceea ce ar duce la pierderea unui numar și mai mare de angajați.

- Colegiul National „Gheorghe Sincai” din Baia Mare este cel mai bun liceu din Maramureș in urma rezultatelor de la examenul de bacalaureat 2021. Cu media generala de 8.75, liceul baimarean ocupa locul 62 pe țara. ”Suntem deopotriva de mandri si de situatia notelor obtinute la Bacalaureat in anul scolar…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul I2021, in termeni nominali, 5.476 lei pe gospodarie si 2.157 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul I 2021, in medie, de 4.640 lei lunar pe gospodarie (1.828 lei pe persoana) si au reprezentat 84,7% din…

- Incepand din 1880, temperatura medie la suprafața Pamantului a crescut cu 0,07 grade Celsius la fiecare zece ani. Poate nu pare mult, dar cu timpul se aduna. In plus, rata incalzirii a crescut dramatic cu trecerea timpului, mai mult decat dublu, la 0,18°C, din 1981. Ca rezultat al acestui proces de…

- Rezultatele la examenul de Evaluare Naționala 2021 au fost publicate azi. Elevii trebuie sa introduca un cod primit la examen pentru a vedea ce note au luat. In Argeș au fost obținute doar șase medii de 10. Rezultatele finale, dupa contestații, se vor afișa pe 4 iulie. Media generala obtinuta la examenul…

- Pe primul trimestru al anului 2021, salariul mediu net calculat pe fiecare dintre cele trei luni a fost in scadere fața de salariul inregistrat pe ultimele trei luni din 2020.Salariul mediu net pe luna martie a acestui an a crescut ușor fața de lunile ianuarie și februarie. Chiar daca pe aceste luni…