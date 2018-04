Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila se va intalni luni, la ora 13, cu managerii spitalelor, pe agenda intalnirii fiind inclusa tema salariilor din sistemul de sanatate, informeaza un comunicat al Guvernului. Prim-ministrul Viorica Dancila le-a solicitat miercuri ministrilor sanatatii, muncii si…

- Guvernul a anuntat oficial programul premierului Viorica Dancila de luni, 23 aprilie. Prim-ministrul are o intalnire cruciala de la ora 13.00 cu managerii de spitale, pe tema salariilor din sistemul de sanatate. Discutiile dintre premier si managerii de spitale vin in contextul in care Federatia…

- Salariile au fost date peste cap in sistemul de sanatate, dupa aplicarea noii legi. Conform informațiilor de la sindicatele afiliate SANITAS, exista doua categorii de angajați – medici și asistenți medicali, al caror salariu a crescut, in proporții diferite, insa exista cel puțin șapte categorii profesionale…

- Premierul Viorica Dancila le-a solicitat miercuri ministrilor Sanatatii, Muncii si Finantelor ca, pana la sfarsitul acestei saptamani, sa identifice "problemele care apar in sistemul de sanatate" pentru a putea fi gasite solutii. "In cadrul acestei sedinte vreau sa rog pe doamna ministru…

- Aproximativ 200 de angajati ai Spitalului Judetean Tulcea au protestat joi dimineata fata de diminuarea veniturilor, pe timpul manifestarii fiind asigurate urgentele la unitatea medicala. Oamenii au scandat “Hotii, hotii” si “Ne vrem banii inapoi”. Oamenii s-au strans joi dimineata in fata Spitalului…

- ”Eu am avut o discutie cu domnul presedinte Iohannis. Este ca si cum discut acum cu dumneavoastra, abordam anumite subiecte, ne vede o tara intreaga, iar maine apare un comunicat in care vad alte lucruri discutate, alte subiecte abordate. Aceasta a fost si situatia cu domnul presedinte Iohannis. Noi…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) cere Guvernului sa rezolve problema platii salariilor pentru angajatii din sistemul de educatie, care nu isi vor primi banii in avans inaintea sarbatorilor, spunand ca premierul Viorica Dancila trebuie sa isi asume ca face declaratii fara sa se…

- "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am constatat ca nivelul acestora este unul solid, relatiile dintre Republica Moldova si Romania sunt excelente. Am evidentiat si multiplele instrumente care pot face acest dialog si mai rezultativ, ma refer…