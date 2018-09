Stiri pe aceeasi tema

- Salariile din Romania au inregistrat in primul trimestru o crestere nominala de 12,7%, avans ce a influentat si rata inflatiei, care a ajuns in mai la 5,4%, considera analistii Euler Hermes, firma specializata in asigurarea de credit comercial si colectarea creantelor, filiala a grupului…

- Constatarile rezultate in urma controalelor efectuate in trafic de inspectorii Registrului Auto Roman (RAR) nu sunt deloc imbucuratoare. Aproape 1.700 de vehicule verificate tehnic in trafic de inspectorii RAR, in prima jumatate a acestui an prezentau pericol iminent de accidente. „Registrul…

- Uzina de la Mioveni sarbatoreste, luni, o jumatate de secol de la fabricarea primului autoturism marca Dacia, timp in care productia constructorului roman de autovehicule a depasit 6 milioane de unitati. Potrivit companiei, în data de 20 august 1968 era inaugurată Uzina de Autoturisme Piteşti…

- Romania continua sa piarda, prin emigratie, forta de munca tanara, in ciuda faptului ca economia si salariile cresc. Rezultatele unui sondaj arata ca 47% dintre tinerii romani au planuri concrete de a parasi tara, a spus prof. univ. dr. Dumitru Sandu de la Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala…

- Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%. Inasprirea graduala a politicii monetare, ca raspuns la presiunile inflationiste si la adancirea deficitului, ar putea atenua perspectiva…

- Peste 1 milion de angajați din Romania, preponderent in mediul economic, s-au ales cu salariile diminuate in urma așa-numitei revoluții fiscale decise de Guvern, prin care s-au mutat contribuțiile sociale de la angajatori la angajați de la 1 ianuarie 2018, susține luni Blocul Național Sindical, intr-un…

- Economia Romaniei arata semne de supraincalzire, și exista riscul ca actuala traiectorie politica sa sporeasca volatilitatea macroeconomica și sa submineze capacitatea de a rezista la socuri, se arata in documentul publicat de Fondul Monetar International (FMI) la sfarsitul consultarilor cu Romania…