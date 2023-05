Stiri pe aceeasi tema

- "Avem bune intenții in ceea ce privește solicitarile angajaților din Educație, dar și din alte domenii de activitate!Dovada sta faptul ca, la propunerea Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale, Guvernul a adoptat astazi Ordonanța de Urgența prin care salariile pentru funcțiile comune din administrație,…

- Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica o ordonanta de urgenta prin care salariile personalului didactic, auxiliar, de conducere, de indrumare si control din educatie se aduc la nivelul prevazut in grila aferenta anului 2022. In plus, educatia va avea statut prioritar atunci cand se va intocmi…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat marti ca achizitiile de masini de la Casele de pensii au fost prinse in buget inca de anul trecut, procedura a inceput in ianuarie si s-a finalizat in aprilie, mentionand ca s-au casat masini de peste 15 ani vechime, iar achizitiile au fost facute prin programul…

- Ministrul Muncii a vorbit despre masurile pentru reducerea cheltuielilor. Oficialul spune ca nu vor fi taieri de salarii fiindca „s-a dovedit ca a fost o greșeala sa tai din veniturile populației”. De asemenea, conform lui Marius Budai, lefurile nici nu vor fi inghetate. Guvernul vrea echitate sociala?…