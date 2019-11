Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii propune suplimentarea contingentului de lucratori straini non-UE cu 30.000 de persoane anul viitor, arata un proiect de Hotarare de Guvern publicat de institutie. Masura este determinata, potrivit initiatorilor, de necesitatea de a asigura forta de munca ceruta in unele…

- Ca urmare a implementarii Programului Județean de Ocupare a Fortei de Munca, prin intermediul AJOFM Alba in primele noua luni ale anului 2019, au fost incadrate 5055 persoane. Din totalul persoanelor ocupate pana la data de 30 septembrie 2019,1711 au peste 45 de ani, 1.438 au varsta cuprinsa intre 35…

- Economistul a precizat ca ”nicio țara nu-și permite, decat in situații foarte grave, sa nu plateasca pensii și salarii. Grav ar fi daca s-ar reduce pensiile și salariile, pentru ca am cadea, din nou, in maginea UE, din punct de vedere al prețului forței de munca. Am deveni o țara competitiva doar…

- O noua crestere salariala ar trebui sa aiba loc de la 1 ianuarie pentru toti bugetarii, a anuntat ministrul interimar al Muncii, Marius Budai, precizand ca de o majorare a veniturilor lunare vor avea parte si profesorii, de la 1 septembrie.

- Sindicalistii de la Prison au dezvaluit ca directorii Penitenciarelor Targsorul Nou si Pelendava si-ar fi insusit foloase necuvenite si ar trebui cercetati penal. Unul dintre directori a fost recompensat de catre Tudorel Toader cu peste 6.000 de lei, desi abia fusese pus in functie.

- Asociația Elevilor din Constanța susține ca Hotararea adoptata luni de Guvern, care vizeaza decontarea transportului județean al elevilor, va duce la o creștere a abandonului școlar, deoarece plafoneaza in continuarea plata navetei, informeaza Mediafax.

- Inspectorii de munca de la ITM Olt au efectuat in luna august 190 controale la firme de constructii, comert cu amanuntul, transportul rutier de marfuri si persoane si agricultura. In urma controalelor au fost constatate 231 deficiente, pentru care au fost aplicate 128 de sanctiuni, dintre care cinci…

- Costul orar cu forța de munca a crescut cu peste 12% fața de anul trecut. In ce domenii s-au majorat salariile cel mai mult Costul orar al fortei de munca in forma ajustata a inregistrat in trimestrul II 2019 o crestere de 5,7% fata de primele trei luni ale anului si de 12,46% raportat la aceeasi perioada…