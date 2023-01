Stiri pe aceeasi tema

- Angajații romani s-ar putea sa nu mai aiba posibilitatea sa primeasca salariile in numerar și sa fie obligați sa dețina carduri bancare, potrivit unui proiect legislativ adoptat de Senat la finalul anului 2022. Propunerea de lege aduce modificari și pentru comercianți, dar și pentru firme. Proiectul…

- Nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata va creste la 3.000 de lei de la 1 ianuarie 2023, cu 200 de lei deductibili, potrivit unei Hotarari de Guvern adoptate la inceputul acestei luni. Aceasta modificare a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata reprezinta o crestere…

- Majorarea salariului minim brut la 3.000 de lei pe luna, aprobata de Guvern. Cați bani vor primi in plus angajații, din 1 ianuarie Guvernul a aprobat Hotararea pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede ca nivelul acestuia sa fie majorat la 3.000 lei lunar,…

- Executivul a aprobat hotararea de Guvern pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, care prevede ca nivelul acestuia sa fie majorat la 3.000 lei lunar, incepand cu data de 1 ianuarie 2023, fata de 2.550 lei in prezent, a transmis Ministerul Muncii. Aceasta modificare…

- Guvernul discuta in ședința de joi un proiect de hotarare pentru majorarea salariului de baza minim brut pe tara la 3.000 de lei, de la 1 ianuarie 2023. Coaliția de guvernare a stabilit, de asemenea, ca din cei 3.000 de lei, 200 de lei vor fi scutiți de taxe. Insa proiectul discutat de Guvern nu conține…

- Ministerul Finanțelor a publicat pe siteul sau o Ordonanța de Urgența prin care salariile bugetarilor vor fi majorate incepand cu ianuarie 2023. Ministerul de Finante a publicat in transparenta decizionala un proiect de ordonanta de urgenta care prevede majorarea cu 10% a drepturile salariale ale personalului…

- Bucurestenii interesati pot participa fizic sau on-line la dezbaterea publica privind tariful unic de parcare de 5 lei/ora, care va avea loc marti, de la ora 12.00, la sediul ARCUB, din str. Lipscani nr. 84-90, informeaza Primaria Capitalei. Cu aceeasi ocazie vor fi dezbatute si alte trei proiecte de…

- Veste buna dinspre Guvernul Romaniei, care anunța o rectificare bugetara pozitiva și o scadere a deficitului. Asta inseamna ca salariile de la stat și buna funcționare a instituțiilor publice vor fi asigurate, inclusiv serviciile de transport și incalzire ale bucureștenilor. Vestea este insa mai puțin…